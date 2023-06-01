◇パ・リーグ楽天0―2オリックス（2026年5月12日弘前）楽天は青森・弘前で始まった東北シリーズ初戦で零敗を喫し、今季2度目の5連敗となった。三木監督は「チャンスはできて、いい当たりもあった。弘前で勝てず残念です」と嘆いた。先発の荘司は6回3安打2失点と粘投も、打線の援護がなかった。「投げる試合は全部長いイニングを投げて試合をつくる。これをずっと続けていけば勝ちは付くと思う」と前を向いた。