阪神牝馬S8着から反撃を期すラヴァンダは東京で【1・2・1・1】と好相性。24年オークス11着を除けば馬券圏外はなく、2走前の東京新聞杯も2着に奮闘した。土屋助手は「やれていいと思う」と目を細める。火曜朝はポリトラックで体調を整えた。「（状態に）波があるわけではないので分かりにくい。調教は動くしカイ食いも悪くない」と苦笑い。「前走は何で走らなかったのか分からないけど（岩田）望来は力の要る良馬場が合わなかっ