◇セ・リーグ巨人5―3広島（2026年5月12日岐阜）巨人・吉川が故郷・岐阜でまた打った。1―2の4回先頭。中京学院大時代に岐阜県リーグで何度も対戦した中部学院大出身の床田から左前打を放つと、増田陸の適時打で一時同点の生還を果たした。「地元でできるので勝利をお届けしたい」と臨み、岐阜開催試合は21年から4戦連続安打。「羽島市アンバサダー」も務めており、試合前には出身の桑原学園（当時桑原小、中学校）の