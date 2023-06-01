昨年5月に東京・池袋シネマ・ロサで公開され話題となった自主製作映画「米寿の伝言」（監督ガクカワサキ）が、主演の西本匡克さんが15日に89歳の誕生日を迎えるのに合わせて、16日から同劇場で再上映される。かつて俳優を目指した匡克さんのため、長女の浩子さん（59）、孫で俳優の健太朗（33）、銀二郎（29）が中心となって製作。匡克さんは取材に「今度は孫2人が主演する映画を監督として作りたい」と家族への“恩返し”を誓っ