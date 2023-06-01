◇パ・リーグロッテ2―3日本ハム（2026年5月12日ZOZOマリン）ロッテは継投が裏目に出て競り負け、2連敗で借金は今季ワーストの8に膨らんだ。2―2の8回2死三塁の場面で先発のジャクソンに代えて左腕の鈴木を投入したが、代打・浅間に四球を与え、清宮幸に勝ち越し打を浴びた。ジャクソンの球数が113球に達したことで交代を決断したサブロー監督は「これはもう僕が悪いですね。（回の頭からの交代も）考えたんですけど、