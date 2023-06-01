前走の小倉牝馬Sで重賞初制覇を飾ったジョスランは昨年の秋華賞（4着）以来、2度目のG1挑戦を迎える。火曜朝は坂路を駆け上がり、追い切りに向けて態勢を整えた。水出助手は「状態はいい。（3歳時と）凄く変わった印象ではないが動けますね。疲れが取れやすくなった」と状態を伝える。今回は勝ち鞍のある東京が舞台。「東京は走っているのでね。若干、引っかかるところがあるので千六は合うと思う」と力を込めた。全兄にG1・3