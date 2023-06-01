喉の手術で復活した名馬といえば上原博師が管理したダイワメジャー。04年皐月賞優勝後に喉鳴りの症状が現れたが、手術を経て06年秋の天皇賞馬に輝いた。それから20年。「それにしても、手術でこんなに変わってくれるとは…。レースを使うごとに良くなっています」。上原博師に続く父子G1制覇が懸かる上原佑師はニシノティアモの走りに頼もしげな視線を向ける。喉の手術明けから4連勝で前々走・福島記念を完勝。名牝ニシノフラ