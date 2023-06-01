昨年の2冠牝馬エンブロイダリーは前走・阪神牝馬Sを1分31秒6のレースレコードで逃げ切り。ただ、完勝の内容にも小西助手は「前走は休み明けの分、反応がベストではなかった。まだお釣りがあった」と振り返る。前哨戦を使われ、愛馬は上昇一途。「前走より動きは素軽くなっていて、体重は少し減るかな。体はかなりいい感じ。今回はベストの状態」とG1・3勝目へ視界良好だ。