日本バスケットボール協会は12日、元職員による不適切な経費の取り扱いが判明したと発表した。海外チームを日本に招いた際、相手国への「遠征補助費」の名目で計1400万円を不正に出金。その金を相手国に渡していなかった。不正は24〜25年に開催された日本代表の強化試合のうち4件。元職員は虚偽の覚書作成や決裁者のサインデータを悪用する手口で現金で出金した補助費を相手国に渡さず着服。25年11月に本人からの申し出などで