スイング中にバットを投げ出す「危険スイング」による退場などの罰則適用が、12日に始まった。ヤクルト―阪神（神宮）では、日本野球機構（NPB）の山川誠二規則委員長らが試合前に両監督に説明。同委員長は「打者に安全意識を持ってもらうことが最大の目的。そこが徹底されれば」と話した。この日の適用はなかったが、同戦の8回1死一塁ではワンバウンドの投球を打者・サンタナが空振りし、投球が後ろにそれて一塁走者が進塁