お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が12日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。高校生から放たれた、予想外の言葉に困惑したエピソードを披露した。今回は人気企画「満票だったら100万円!ザ・ベストアンサー」を放送。最初のお題として「若者のちょっと気になるアレ、1つだけ無くせるなら何がベスト？」というテーマが出題された。これに対しノブは「ハタチより下ぐらいの…」と