京王杯SC1着ワールズエンド（牡5＝池添）、大阪杯6着レーベンスティール（牡6＝田中博）は安田記念（6月7日、東京）を目指す。ともにキャロットクラブが発表。日経賞2着ミクニインスパイア（牡4＝林）は宝塚記念（6月14日、阪神）を予定。天皇賞・春6着タガノデュード（牡5＝宮）は宝塚記念。同8着ミステリーウェイ（セン8＝小林）も宝塚記念を検討すると社台サラブレッドクラブが発表。メトロポリタンS1着ウエストナウ（