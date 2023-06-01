若山哲夫容疑者が事故を起こした車＝12日、新潟県村上市福島県郡山市の磐越自動車道で北越高（新潟市）の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、運転していた若山哲夫容疑者（68）＝自動車運転処罰法違反（過失致死傷）容疑で逮捕＝が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに「免許を返納する」と話していたことが13日、知人の自動車修理店経営者への取材で分かった。福島県警は、若山容疑者の運転技術に問題がなかった