8月からフジテレビ系にて地上波独占生中継される『バレーボール アジア選手権 Road to Los Angeles』のテーマ曲が、緑黄色社会が書き下ろした「晴々」に決定した。【写真】緑黄色社会関菜々巳、佐藤淑乃選手の3ショット優勝チームに2028年ロサンゼルスオリンピックの出場権が与えられるアジア選手権は、100日後となる8月21日に女子の戦いが開幕。同30日まで中国・天津で行われ、男子は9月4〜13日に福岡県で開催される。女