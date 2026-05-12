多国籍ボーイズグループCLOSE YOUR EYES（クローズ ユア アイズ）が、金浦国際空港に登場。報道陣に向けた“サービスショット”やメンバーそれぞれの私服スタイルが話題になっています。 この日、メンバーたちは空港に姿を見せると、カメラに向かってポーズを披露。自然体なファンサービスで現場を盛り上げました。 ブラックデニムから爽やかブルーまで、個性光る私服コ