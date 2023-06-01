◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）プロ初の猛打賞を記録した平山は、個人的にはとても楽しみにしている選手だ。何より打席内での準備がいい。しっかりと打ちに行きながら、ボールをセレクト出来ている。ただ自分本位でフルスイングではなく、いいタイミング、いい形でスイング出来ているから、仮に空振りやファウルとなっても期待感も高まるし、相手投手には脅威になるだろう。１打席目は外角の変化球に