「ファーム・交流試合、日本海Ｌ石川４−５阪神」（１２日、弁慶スタジアム）「右ハムストリングスの筋損傷」で２軍調整中の阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が４月１７日以来、約１カ月ぶりに実戦復帰し、３打数２安打２打点の活躍。チームを勝利に導く決勝打を放ち、３度目の船出を自らのバットで飾った。帰ってきた「５番・立石」のアナウンス。二回に巡ってきた復帰後初打席でいきなり期待に応えた。