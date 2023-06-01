ドゥラドーレスが虎視眈々（たんたん）と重賞初Vを狙っている。昨年のエプソムCから重賞で4戦連続2着と力を示しているだけに欲しいのは1着。宮田師も「まずは（重賞を）1個獲らせてあげたい」と力を込める。前走の金鯱賞は5着ながら、勝ち馬とはわずか0秒1差。「年齢相応に良化度はスローになっていますが、しっかり上がってくる馬。負荷をかけて、いい感じで来ています」と巻き返しへ手応えをにじませた。