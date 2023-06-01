セキトバイーストは今年初戦の金鯱賞11着を叩いて上昇ムード。山本助手は「前回は（エリザベス女王杯6着以来で）4カ月の休養明けの影響もあったのかなと。テンションが高い面があり、落ち着いてから調整を進めていったので」と敗因を分析。「放牧を挟んで状態は良さそうです。今回はしっかり攻められて、前回より仕上がりはいいですよ。使った方がいいタイプのような気がします」と一変可能な口ぶりだ。