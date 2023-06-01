「ボクシング・８回戦」（１２日、後楽園ホール）元ＷＢＯアジアパシフィック＆日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝が１年７カ月ぶりの再起戦でＴＫＯ勝ちした。龍王（角海老宝石）をスピードで圧倒し、３回にワンツーの右ストレートでキャンバスにはわせた。昨年３月の計量失格で１年の資格停止処分を経て復活を飾り、「たくさんの方に迷惑を掛けた。この場を借りて謝罪したい。負けたら引退という文字が見えるくら