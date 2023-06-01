ソトの戦列復帰後もメッツは低空飛行を続けている(C)Getty Imagesナ・リーグ東地区最下位のメッツは、現地時間5月11日のダイヤモンドバック戦に1-5で敗れた。敵地での3連戦を1勝2敗で終え、今季8度目のカード負け越しとなった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るメッツは開幕直後からの深刻な不振が現在も変わらず、40試合を終え15勝25敗と黒星が大きく先行。地区首位のブレーブスとの差はす