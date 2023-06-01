タレントのタモリ（８０）がＭＣを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」が、２３日午後８時の放送で激変する都内の巨大駅を特集することが１２日、分かった。ゲストに俳優の木村佳乃（５０）を迎え、新宿、渋谷、東京、合わせて１日約８００万人が乗降するという、世界屈指の超巨大ターミナルの大規模再開発が周辺の街にもたらす変化を読み解く。電車好き、駅好きとして知られるタモリが、再開発中の新宿駅、渋谷駅の工