ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）とソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立し、両球団が１２日に発表した。先発投手と長打力のある打者を補強したいＤｅＮＡと、捕手の強化を図るソフトバンクの思惑が合致した形だが、シーズン中に正捕手を放出するという衝撃の事態となった。午後１時過ぎ、山本は横浜スタジアムで会見に臨んだ。「今日の朝に連絡が来たのでびっくりしている。そ