タレントの藤本美貴（41）が、12日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。「お食い初め」について持論を語った。この日のゲスト・女優の内山理名が、第1子のお食い初めをしたか？と聞かれて「やりました。やったんですけど、作っていなくて買いました」と答えた。それを聞いた3児の母の藤本は「いいと思う。だって食べないじゃないですか、赤ちゃん」と言い、同じく3児の母のお笑いタレントの横澤