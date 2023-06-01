「ロッテ２−３日本ハム」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは継投策が裏目に出て２連敗。借金は今季ワーストの８に膨らんだ。同点の八回２死三塁の場面で、球数１１３球の先発・ジャクソンから鈴木にスイッチしたが、四球後に清宮幸に決勝打を浴びた。サブロー監督は「僕が悪いですね。球数に気を使うんですけど」と継投の意図を説明。「中途半端でしたね。イニング最後まで行くとか、そういうこともできたかなと