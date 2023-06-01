米国に遠征し、2日のチャーチルダウンズSでG1初制覇を飾ったテーオーエルビス（牡4＝高柳大）はBCスプリント（10月31日、キーンランド、ダート1200メートル）を目標に調整を進めていく。12日、高柳大師は「1度叩いてからか、直行かはこれから考えたい」と再度の米遠征に照準を合わせる意向を示した。同馬は米国から5日に帰国し、千葉県白井市の競馬学校での検疫を挟んで放牧へ。ケンタッキーダービー8着の僚馬ワンダーディー