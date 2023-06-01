Jリーグは12日、オールスター（6月13日、MUFG国立）の出場選手、監督を選ぶファン投票の最終結果を発表した。総得票数は1274万5319票で全60クラブから94人を選出。最多得票は鹿島のGK早川で21万7016票。J3福島の三浦が2万6016票を獲得し、最多10回目の出場を決めた。J2・J3東地区を指揮するJ2藤枝の槙野監督はカズの起用法に言及し、「僕はスタート（先発）で使う気満々」と強調。カズのゴールを期待し、「僕も一緒にカズダン