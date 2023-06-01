「大相撲夏場所・３日目」（１２日、両国国技館）前相撲が始まり、垣添（１８）＝雷＝は、父の雷親方（元小結垣添）が審判を務める前で白星発進。父の番付を超えることを目標に掲げた。幕内では大関霧島が藤ノ川を寄り切り３連勝。琴桜は隆の勝を押し出し、初日からの連敗を２で止めた。新関脇の熱海富士、琴勝峰がそろって初白星を挙げた。無敗は霧島、小結若隆景、琴栄峰、翔猿と早くも４人だけとなった。少し恥ずかしそう