◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）岐阜の地で、成長著しい男が仕事を果たした。巨人・平山功太内野手（２２）は一塁に到達すると、両手を上げて一塁ベンチの仲間たちの笑顔に応えた。２―３の７回２死二塁。カウント２―２から左腕・高の１４９キロ内角直球に反応し、試合を振り出しに戻す左前適時打となった。この試合３本目の安打で、プロ初の猛打賞だ。「初めてスタメンで出たときも１番・右翼で（相