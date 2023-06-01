今日13日は、北日本から西日本にかけて広く大気の状態が不安定で、ゲリラ雷雨の恐れがあります。昨日12日は、雷雨は山沿いが中心でしたが、今日13日は都市部でも天気が急変する可能性があります。関東では激しい雨の降る所もあるでしょう。落雷、突風、ひょうにも注意が必要です。今日13日は広く大気の状態が不安定ゲリラ雷雨のおそれ今日13日は、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、北日本から西日本にかけて大気の状態が不