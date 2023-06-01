◆大相撲夏場所３日目（１２日、東京・両国国技館）小結・若隆景が東前頭２枚目・義ノ富士を寄り切り、２４年九州場所以来の初日から３連勝とした。４場所ぶりに三役に返り咲き、２度目の賜杯へ好スタートを切った。大関復帰の霧島も東前頭筆頭・藤ノ川を寄り切って３連勝。新関脇勢は熱海富士が西前頭３枚目・王鵬を押し出し、琴勝峰は西前頭２枚目・一山本をすくい投げで下し、ともに初白星を挙げた。勝ちっ放しは早くも霧島、