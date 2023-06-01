ピンはすぐそこ。「簡単に寄せられそう」と思ったのにミス！その原因となるクラブと体の動きを直すレッスンを紹介しよう。 【苦手克服 状況１】花道から確実に寄せたい ミスのパターン：振り子でゆっくり打つイメージが手打ちを誘発してしまった 腰から腰の高さなど、左右対称の振り幅は、ダフる危険性が高い！ ボールに合わせて構えをつくると「振り子」になってしまう ー