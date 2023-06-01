「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）不振で２軍に降格していたヤクルのホセ・オスナ内野手が１軍復帰し「６番・一塁」で即先発出場して４打数無安打。０−１０の九回１死から来日初登板し、佐藤輝に四球を与えたが小野寺を二ゴロ併殺に仕留めた。「とにかくストライクを投げようと思ってました」。この日から「危険スイング」への罰則の適用が開始された。試合前には「ルールも適用されたので、そこも気を付けなが