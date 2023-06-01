デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回はパ・リーグ初の月間ＭＶＰを取り上げる。◇◇Ｑ…パ・リーグ初の月間ＭＶＰは？セ・リーグから４年遅れで、パも採用した月間ＭＶＰ。初の受賞者は、日本ハムのサイドスロー、高橋直樹だった。前年７８年は９勝と不本意なシーズンを送った高橋直は、雪辱を期して４月２日開幕戦・ロッテ戦（後