フィギュアスケートの坂本花織＝2月24日、東京都内フィギュアスケート女子で2月のミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダルを獲得するなど活躍し、今季限りでの引退を表明している坂本花織（26）＝シスメックス＝が13日、出身地の神戸市内のホテルで記者会見に臨む。4歳で競技を始め、中野園子コーチ（73）に師事して成長。スピード感あふれる滑りや豊かな表現力で、世界のトップ選手に対抗した。フィギュアで日本女子初の冬季五輪3