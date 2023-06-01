「ロッテ２−３日本ハム」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）久々に中軸の役目を果たした安ど感がにじんだ。日本ハム・清宮幸太郎内野手が決勝の勝ち越し左前適時打。「最近は追加点とかの場面で、なかなか仕事ができていなかった。こういう時は打つぞって思っていたので。マジで打ててよかったです」。もらした言葉に実感がこもった。同点の八回２死一、三塁。フルカウントからしぶとく三遊間を破った。１０日のオリック