「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）会心の当たりで試合を決めた。バックスクリーン左に弾んだ打球に虎党は大歓喜。阪神・森下翔太外野手が今季１０号となるプロ初の満塁本塁打を放り込んだ。「最近の試合もあんまりチャンスで打てていなかったので。一つチャンスっていう意味では打点を取れたのは良かった」と納得顔だ。九回１死満塁。初球の高めに浮いたフォークを見逃さなかった。「風もあったのでいってくれる