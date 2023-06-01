◇大相撲夏場所3日目（2026年5月12日両国国技館）新弟子らによる前相撲が始まり、雷親方（元小結・垣添）の長男、垣添（18＝雷部屋）が小川（19＝玉ノ井部屋）をはたき込んで白星デビュー。師匠である父が土俵下の勝負審判として見守った中、反省を口にしながらもプロとして一歩を踏み出した。幕内は大関・霧島ら4人が初日から3連勝とした。垣添が両親の前でデビューを飾った。仕切りから堂々と、緊張しているような表情は