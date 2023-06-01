これまで3人が立候補を表明している新潟県知事選挙について、5月14日の告示を前に12日、現職と1人の新人が政策を発表しました。 12日午前、政策発表会見を開いたのは現職の花角知事です。 これまでの2期8年間の成果をさらに大きく育てることを基本姿勢とし、新しく打ち出す政策はありませんが… 【花角知事】 「マインド的にも攻めの気持ちというか、成長というものに力点を置きたいというのがある」 花角知事が強調するのは