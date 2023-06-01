新潟県長岡市に本社を置く北越メタルは12日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。 2026年3月期決算を発表した北越メタル。 売上高は前期比17.9%減の235億9800万円となり、営業損益は3億900万円の損失（前期は6億6800万円の利益）に転じました。 経常損失は2億100万円、親会社株主に帰属する当期純損失は3億3900万円となりました。前期はそれぞれ7億9600万円の経常利益、5億7200万円の