右太腿裏を負傷し夏場所2日目から休場した横綱・豊昇龍について、師匠の立浪親方（元小結・旭豊）が12日、6月のパリ公演（13、14日）に参加する方針を明らかにした。精密検査の結果はまだ出ていないとした上で「画像を見た限り、軽度の肉離れ」と説明した。夏場所後の5月30日に行われる大山親方（元小結・北勝富士）、同31日の桐山親方（元関脇・宝富士）の引退相撲にも参加する方向だ。