◇大相撲夏場所3日目（2026年5月12日両国国技館）平戸海が鋭い出足からの速攻で高安を撃破した。鋭い立ち合いで相手のもろ手突きをはね上げ、苦し紛れに引いてくるところを逃さず一気に前に出た。場所前は出稽古に来た豊昇龍の胸を借り「いい稽古をさせてもらった」と順調な調整をアピール。前日の熱海富士戦に続く快勝劇に「こんなに電車道で持っていけるのは久しぶり。いい相撲だった」と表情を緩めた。