ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは下げ止まっており、１．１７４０ドル近辺での取引となっている。きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは戻り売りに押され、１．１７ドル台前半に値を落としていた。１．１７ドル台後半まで一時上昇していたが、１．１８ドルは回復できずに一旦後退。 ドイツの投資家の間で今月、景況感が予想外に改善した。イラン紛争が早期に終結するとの期待が背景にある。