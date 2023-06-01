【経済指標】 ＊米消費者物価指数（CPI）（4月）21:30 結果0.6％ 予想0.6％前回0.9％（前月比） 結果3.8％ 予想3.7％前回3.3％（前年比） 結果0.4％ 予想0.3％前回0.2％（コア・前月比） 結果2.8％ 予想2.7％前回2.6％（コア・前年比） 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・イランは単に時間の問題だ。 ・イランについては何事も急ぐことはない。 ・イランの核関連物質