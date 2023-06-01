◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）巨人は９回に佐々木が自身初のサヨナラ安打で勝利。巨人は今季初のサヨナラ勝利だ。昨年、巨人のサヨナラ試合は７勝６敗だったが、サヨナラ本塁打はなし。巨人のサヨナラ本塁打は、２４年９月７日ＤｅＮＡ戦の１２回に打ったオコエ瑠偉以来。広島戦では同年６月２８日１０回の丸以来だった。佐々木は自身初のサヨナラ本塁打だったが、勝利打点は２４年２度、昨年２度