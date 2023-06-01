◆大相撲夏場所３日目（１２日・両国国技館）東前頭１０枚目・朝乃山が、東同１１枚目・宇良を押し出し、２勝１敗で白星を先行させた。２０１９年に初賜杯を抱いた思い出の夏場所。元大関が学生時代から対戦してきた人気力士同士の対決を制し、両横綱不在の初夏の土俵を盛り上げた。朝乃山の闘志がほとばしった。頭を下げて一直線に当たると、低い姿勢の宇良を起こしてのけぞらせ、一気に押し出した。立ち合いは「相手を中に入