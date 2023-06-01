◇パ・リーグオリックス2─0楽天（2026年5月12日弘前）桜の季節を終えた青森県弘前市で、オリックス・九里が楽天打線をきりきり舞いさせた。6回2/3を6安打無失点、121球の熱投で3勝目を挙げ、チームの連敗脱出に貢献。詰めかけたファンへ感謝の思いがあふれた。「本当に青森県でも、オリックスファンの皆さんがたくさん応援してくれて。なんとか勝ちきることができたのでよかった」3回2死では辰己への2球目に計測不能