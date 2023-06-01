◇セ・リーグ中日1─3DeNA（2026年5月12日横浜）中日は投打で精彩を欠き2連敗で、借金は再び2桁の「10」に後退した。金丸が自己ワースト6四死球など制球に苦しみ、5回2失点で3敗目。打線も援護できずDeNA・東に6回無失点に封じられるなど零敗阻止が、やっとだった。井上監督は、「珍しく制球がままならない（金丸）夢斗だった。次どうするか考えます」と説明。続けて、「うちが東投手を気持ちよく投げさせてしまった部分