◇セ・リーグ広島3─5巨人（2026年5月12日岐阜）広島・坂倉が一時は勝ち越しとなる3試合ぶりの6号ソロを放った。5回2死から戸郷のカーブを右翼席へ。「追い込まれていたので必死にいこうかというところ。届くと思わなかった」と振り返った。4回先頭でも二塁打を放ち、この回逆転の口火を切った。マルチ安打で打撃は好調。「続けばいいかなと思う。みんなで頑張るしかない」と前を向いた。