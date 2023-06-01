◇セ・リーグ広島3─5巨人（2026年5月12日岐阜）中部学院大出身で“凱旋”登板となった広島・床田だったが、2勝目はお預けに。7回2死二塁で自身を救援した10試合連続無失点の高が同点打を浴びた。「僕の信頼度と他の後続の人がすごいピッチングをしているので仕方ない」と交代には納得の口ぶり。長良川球場は同い年で中京学院大出身の吉川と切磋琢磨（せっさたくま）した場所。プロでの初対戦は3打数1安打に終わり「（5